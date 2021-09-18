Стала известна дата встречи G20 по Афганистану

Встреча Группы двадцати (G20) по ситуации в Афганистане планируется 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Встреча Группы двадцати (G20) по ситуации в Афганистане планируется 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

По словам одного из собеседников агентства, формат встречи прорабатывается.

Другой источник также подтвердил такие планы, однако добавил, что окончательно проведение мероприятия не согласовано.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.