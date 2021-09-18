О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стала известна дата встречи G20 по Афганистану

Стала известна дата встречи G20 по Афганистану Встреча Группы двадцати (G20) по ситуации в Афганистане планируется 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Другие страны
18 сентября 2021 г. 00:46
Стала известна дата встречи G20 по Афганистану

Встреча Группы двадцати (G20) по ситуации в Афганистане планируется 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

По словам одного из собеседников агентства, формат встречи прорабатывается.

Другой источник также подтвердил такие планы, однако добавил, что окончательно проведение мероприятия не согласовано.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке G20-lərin Əfqanıstan üzrə görüşünün vaxtı məlum olub

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Умер ветеран азербайджанского футбола
ФотоУмер ветеран азербайджанского футбола
12 сентября 2021 г. 12:30
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
11 сентября 2021 г. 10:02
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
12 сентября 2021 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi