Стала известна дата смены императора в Японии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Отречение императора Японии Акихито от престола произойдет 30 апреля 2019 года, а с 1 мая новым императором станет его старший сын, наследный принц Нарухито. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам заседания специального совета по обсуждению этого вопроса.

Сразу после заседания, в котором также принимали участие председатели обеих палат парламента, председатель Верховного суда Японии, глава управления делами императорского двора, Абэ навестил императора Акихито и рассказал ему о подробностях дискуссии.

Отречение стало юридически возможным после того, как летом нынешнего года в Японии вступил в силу специальный закон, позволяющий императору отказаться от власти впервые за последние 200 лет.

Акихито в августе прошлого года в обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Ранее закон требовал от императора выполнять свои церемониальные обязанности до конца жизни.

Обращение Акихито, как показали опросы общественного мнения, было встречено в Японии с большой симпатией. В результате было решено сделать лично для него исключение из действующего законодательства.

Акихито, являющийся представителем старейшей монаршей династии в мире, родился 23 декабря 1933 года. Он - старший сын императора Хирохито (1901-1989) и императрицы Нагако (1903-2000). В конце 50-х годов XX века Акихито женился на девушке по имени Митико, не имевшей никакого отношения к кругу высшей придворной знати, с которой познакомился на теннисном корте.

В последний раз император Японии отрекался от престола в 1817 году.