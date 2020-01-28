​Стала известна дата начала торговых переговоров ЕС и Великобритании

Великобритания и Евросоюз 3 марта начнут переговоры о торговых отношениях после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, министры стран ЕС выработают позицию Брюсселя по этой теме на встрече 25 февраля. До этого момента стороны будут определять проекты и проблемные вопросы, которые они хотели бы обсудить в ходе предстоящей дискуссии.

Сразу после того, как Великобритания официально покинет ЕС, начнется 11-месячный переходный период. Он завершится 31 декабря 2020 года.

До этого момента Британия будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке. Однако Лондон потеряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии.