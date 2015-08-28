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    ​Стала известна дата досрочных выборов в Греции

    Сегодня в стране ожидается формирование нового Кабмина и проведение церемонии принесения присяги

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ 20 сентября этого года в Греции пройдут досрочные парламентские выборы.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в  Администрации президента Греции.

    Согласно информации, 28 августа ожидается официальное объявление даты досрочных выборов, формирование Кабинета министров и проведение церемонии принесения присяги.

    Напомним, обязанности премьер-министра временно возложены на Василики Тану-Хрестофелу. Она станет первой возглавляющей правительство женщиной в истории страны. Василики Тану-Хрестофелу является председателем Верховного суда Греции. Ей поручено создание временного правительства страны.

    20 августа бывший премьер министр Греции Алексис Ципрас заявил о своей отставке и отставке возглавляемого им правительства. 

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