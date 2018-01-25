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    Стал известен новый состав подкомитета ПАСЕ по конфликтам

    Председатель и члены Подкомитета избираются на один год

    Страсбур. 26 января. REPORT.AZ/ Утвержден новый состав подкомитета по конфликтам Парламентской Ассамблеи Совета Европы.(ПАСЕ)

    Как передает западноевропейское бюро Report, член Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Сезар Флорин Преда был избран председателем подкомитета по конфликтам.

    Руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ, вице-президент ПАСЕ Самед Сеидов вновь избран членом подкомитета по конфликтам. Председатель и члены подкомитета избираются на один год.

    Напомним, что предыдущим председателем подкомитета по конфликтам был другой докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Штефан Шеннак.

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