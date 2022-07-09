Парламент Шри-Ланки отправил в отставку президента

Новым президентом Шри-Ланки временно станет спикер парламента страны Махинда Япа Абейвардена. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким.

Новым президентом Шри-Ланки временно станет спикер парламента страны Махинда Япа Абейвардена. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким.

«Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство», — написал Хаким в своем Twitter, опубликовав фотографию с экстренного заседания парламента. Он отметил, что обсуждения продолжаются.

Ранее премьер-министр государства Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи со случившимися в столице протестами. Во время встречи парламент отправил в отставку президента Готабая Раджапаксу.

Сам экс-президент, предположительно, покинул страну.