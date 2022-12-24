Стал известен новый премьер-министр Республики Фиджи

Возглавляющий оппозиционную партию "Народный альянс" на Фиджи Ситивени Рабука в субботу в ходе заседания парламента был избран новым премьер-министром страны на фоне продолжающегося политического кризиса.
Отмечается, что за его назначение на должность главы правительства проголосовали 28 из 55 депутатов.
По данным радиостанции, в ближайшие дни Рабука огласит состав своего кабинета министров.
Radio New Zealand 20 декабря сообщило, что на парламентских выборах 14 декабря партия "Народный альянс", Национальная федеративная партия и Социал-демократическая либеральная партия обеспечили себе 29 из 55 мест в парламенте и договорились о коалиционном правительстве. В свою очередь правящая "Фиджи прежде всего", возглавляемая тогдашним главой правительства Фрэнком Баинимарамой, получила 26 мандатов, и в связи с этим перешла в оппозицию.