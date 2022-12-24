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Стал известен новый премьер-министр Республики Фиджи

Стал известен новый премьер-министр Республики Фиджи Возглавляющий оппозиционную партию "Народный альянс" на Фиджи Ситивени Рабука в субботу в ходе заседания парламента был избран новым премьер-министром страны на фоне продолжающегося политического кризиса.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 08:08
Стал известен новый премьер-министр Республики Фиджи

Возглавляющий оппозиционную партию "Народный альянс" на Фиджи Ситивени Рабука в субботу в ходе заседания парламента был избран новым премьер-министром страны на фоне продолжающегося политического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Отмечается, что за его назначение на должность главы правительства проголосовали 28 из 55 депутатов.

По данным радиостанции, в ближайшие дни Рабука огласит состав своего кабинета министров.

Radio New Zealand 20 декабря сообщило, что на парламентских выборах 14 декабря партия "Народный альянс", Национальная федеративная партия и Социал-демократическая либеральная партия обеспечили себе 29 из 55 мест в парламенте и договорились о коалиционном правительстве. В свою очередь правящая "Фиджи прежде всего", возглавляемая тогдашним главой правительства Фрэнком Баинимарамой, получила 26 мандатов, и в связи с этим перешла в оппозицию.

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Версия на азербайджанском языке Fici Respublikasının yeni Baş naziri məlum olub

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