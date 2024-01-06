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Стал известен лидер НАТО по расходам на оборону

Стал известен лидер НАТО по расходам на оборону Польша тратит больше всех на оборону среди европейских стран НАТО.
Другие страны
6 января 2024 г. 05:18
Стал известен лидер НАТО по расходам на оборону

Польша тратит больше всех на оборону среди европейских стран НАТО.

Как передает Report, лидер альянса по расходам на оборону стал известен из данных Немецкого института экономических исследований (IFO).

Уточняется, что Североатлантический альянс настаивает, чтобы страны-участницы тратили не менее 2 процентов ВВП на оборону, однако только 10 стран континента из общего числа достигают этой цели. Польша тратит на военные расходы 3,9 процента ВВП, затем идет Греция (3 процента) и Эстония (2,7 процента).

Кроме того, отметку трат в необходимые 2 процента перешли Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Великобритания. Отмечается, что Бельгия и Люксембург тратят меньше всех на оборону, их расходы составляют 1,1 процента и 0,7 процента от ВВП.

"В нынешней напряженной экономической ситуации некоторым европейским странам трудно увеличить расходы на оборону в соответствии с обязательствами НАТО. На сегодняшний день целевой показатель в 2 процента достигнут почти исключительно на восточном фланге НАТО", - сказано в исследовании.

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