Стаффан де Мистура надеется созвать конференцию по Сирии 29 января

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура надеется созвать мирную конференцию по Сирии 29 января, а приглашения ее участникам разослать 26 января.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Женеве.

"Дата, когда, на мой взгляд, мы сможем направить приглашения - завтра (26 января), а дата, когда мы нацелены начать межсирийские переговоры, - 29 января", - сказал де Мистура. Также он отметил, что мирные переговоры продлятся около 6 месяцев. "Мы нацелены провести непрямые переговоры, которые начнутся 29-го (января) и продлятся 6 месяцев. Это не Женева-3", - сказал он.