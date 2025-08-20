ССО Украины тяжело ранили российского генерала

Сил специальных операций Украины тяжело ранили генерал-лейтенанта армии РФ Эседуллу Абачева в Курской области.

Силы специальных операций (ССО) Украины тяжело ранили генерал-лейтенанта армии РФ Эседуллу Абачева в Курской области.

Как передает Report, об этом ведомство сообщает в соцсетях.

"Эседулла Абачев, генерал-лейтенант ВС РФ, был тяжело ранен в результате специальных действий ССО. Огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировки войск "Север" ВС РФ провело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций. Это произошло в ночь на 17 августа в 5 километрах от города Рыльск, Курской области", - говорится в сообщении.

По информации ССО, в результате ранения генералу ампутировали руку и ногу. Он был срочно доставлен самолетом в Москву.