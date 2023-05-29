О нас

США значительно увеличили военное присутствие в Нигере

США значительно увеличили военное присутствие в Нигере За последнее десятилетие число американских военнослужащих в Нигере выросло в 10 раз на фоне роста напряженности в регионе.
Другие страны
29 мая 2023 г. 14:45
США значительно увеличили военное присутствие в Нигере

За последнее десятилетие число американских военнослужащих в Нигере выросло в 10 раз на фоне роста напряженности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

По данным издания, за этот период количество американских инструкторов в этой стране возросло со 100 до 1001 военнослужащего.

Правительство США утверждает, что причина заключается в борьбе с терроризмом, однако местные жители сообщили газете, что напряженность только возросла. "Сейчас в Сахеле у нас есть несколько воинствующих экстремистских организаций, которые угрожают безопасности и процветанию этого региона", - отметил контр-адмирал Джейми Сэндс, командующий силами специальных операции США в Африке.

Соединенные Штаты принимали активное участие в местных вооруженных конфликтах в течение последних двух десятилетий. Местные жители сообщили изданию о растущем количестве вооруженных нападений на населенные пункты, как со стороны боевиков, так и правительственной армии, обученной инструкторами США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Совет ЕС: Турция приглашена на саммит Европейского политического сообщества
Совет ЕС: Турция приглашена на саммит Европейского политического сообщества
29 мая 2023 г. 15:11
Первый зарубежный визит Эрдоган может совершить в Молдову
Первый зарубежный визит Эрдоган может совершить в Молдову
29 мая 2023 г. 14:49
В Украине анонсировали скорое контрнаступление
В Украине анонсировали скорое контрнаступление
29 мая 2023 г. 13:31
В Киеве слышны взрывы, работает ПВО
В Киеве слышны взрывы, работает ПВО
29 мая 2023 г. 12:45
Филиппины готовятся встретить тайфун Мавар
Филиппины готовятся встретить тайфун "Мавар"
29 мая 2023 г. 12:19
Испанские консерваторы победили на региональных выборах в большинстве автономий
Испанские консерваторы победили на региональных выборах в большинстве автономий
29 мая 2023 г. 12:08
Индия успешно вывела на орбиту навигационный спутник
Индия успешно вывела на орбиту навигационный спутник
29 мая 2023 г. 11:48
В Грузии планируют ввести дополнительную пошлину на импорт муки
В Грузии планируют ввести дополнительную пошлину на импорт муки
29 мая 2023 г. 11:27
В Дубае намерены сделать общественный транспорт экологически чистым к 2050 году
В Дубае намерены сделать общественный транспорт экологически чистым к 2050 году
29 мая 2023 г. 10:55
При крушении лодки на озере Маджоре в Италии трое погибли, один пропал без вести
При крушении лодки на озере Маджоре в Италии трое погибли, один пропал без вести
29 мая 2023 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi