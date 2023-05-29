США значительно увеличили военное присутствие в Нигере

За последнее десятилетие число американских военнослужащих в Нигере выросло в 10 раз на фоне роста напряженности в регионе.

За последнее десятилетие число американских военнослужащих в Нигере выросло в 10 раз на фоне роста напряженности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

По данным издания, за этот период количество американских инструкторов в этой стране возросло со 100 до 1001 военнослужащего.

Правительство США утверждает, что причина заключается в борьбе с терроризмом, однако местные жители сообщили газете, что напряженность только возросла. "Сейчас в Сахеле у нас есть несколько воинствующих экстремистских организаций, которые угрожают безопасности и процветанию этого региона", - отметил контр-адмирал Джейми Сэндс, командующий силами специальных операции США в Африке.

Соединенные Штаты принимали активное участие в местных вооруженных конфликтах в течение последних двух десятилетий. Местные жители сообщили изданию о растущем количестве вооруженных нападений на населенные пункты, как со стороны боевиков, так и правительственной армии, обученной инструкторами США.