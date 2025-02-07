США значительно сократили поставки газа в Европу

Соединенные Штаты сократили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу до минимума за три года.

Соединенные Штаты сократили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу до минимума за три года.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные местных статистических служб.

Согласно информации, всего за 2024 год США поставили в Украину СПГ на $12,73 млрд. Это на 26% меньше, чем годом ранее, и минимальный объем продаж с 2021 года.

Лидером по закупкам американского газа стали Нидерланды, которые приобрели газа на $3,24 млрд, а также Франция, она закупила СПГ на $2,24 млрд.

Традиционно также импортерами американского газа стали Германия, Испания и Италия, а также страны Восточной и Южной Европы.