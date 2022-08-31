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США ждут ответа Ирана по договоренности о восстановлении ядерной сделки

США ждут ответа Ирана по договоренности о восстановлении ядерной сделки Соединенные Штаты и Иран пока не достигли взаимопонимания относительно восстановления ядерной сделки, Вашингтон ждет ответа Тегерана на сей счет.
Другие страны
31 августа 2022 г. 05:37
США ждут ответа Ирана по договоренности о восстановлении ядерной сделки

Соединенные Штаты и Иран пока не достигли взаимопонимания относительно восстановления ядерной сделки, Вашингтон ждет ответа Тегерана на сей счет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"По вашему вопросу об СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий – ред.): данные сообщения ложны", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя данные о якобы достигнутом Вашингтоном и Тегераном взаимопонимании и намерении сторон объявить об этом через 2-3 недели.

"Мы пока не достигли понимания с иранцами. Ситуация остается такой же, как я говорил вчера: мы получили через ЕС комментарии Ирана относительно предложенного ЕС окончательного текста. И мы ответили ЕС в среду, 24 августа. Теперь Ирану необходимо ответить", - заявил американский дипломат.

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