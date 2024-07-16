США заявили об ускорении разработки гиперзвукового оружия

США будут ускорять процесс разработки и испытания гиперзвуковых вооружений.

США будут ускорять процесс разработки и испытания гиперзвуковых вооружений.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается гиперзвукового оружия, мы продолжим развивать ряд гиперзвуковых программ. Мы будем работать над ускорением разработки и испытаний этих программ", - сказал он. Райдер отказался привести подробности будущих испытаний такого оружия. "Однако я скажу, что мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых возможностей в соответствии со стратегией национальной обороны", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь американского военного ведомства отметил, что ВМС и сухопутные войска США недавно завершили испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном.