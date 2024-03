США заявили об уничтожении шести БПЛА хуситов

США уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы США атаковали шесть БПЛА хуситов над южной частью Красного моря. Пять из них упали в Красное море, а один - над территорией Йемена, контролируемой хуситами", - говорится в сообщении, опубликованном командованием на его странице в X (ранее Twitter).

Отмечается, что хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет.