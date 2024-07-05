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США заявили об уничтожении радиолокационной станции хуситов в Йемене

США заявили об уничтожении радиолокационной станции хуситов в Йемене Американские военные за последние сутки уничтожили радиолокационную станцию мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) и два беспилотных надводных аппарата в Красном море.
Другие страны
5 июля 2024 г. 02:07
США заявили об уничтожении радиолокационной станции хуситов в Йемене

Американские военные за последние сутки уничтожили радиолокационную станцию мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) и два беспилотных надводных аппарата в Красном море.

Как передает Report, об этом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х.

"За последние 24 часа силы CENTCOM уничтожили два надводных беспилотника в Красном море и одну радиолокационную станцию на подконтрольной хуситам территории Йемена", - говорится в сообщении.

Ранее после атаки хуситов в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Yəməndə husilərin radar stansiyasının məhv edildiyini açıqlayıb

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