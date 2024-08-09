США заявили об уничтожении двух ракет и станции управления хуситов в Йемене

Американские военные за последние сутки уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты и наземную станцию управления мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Американские военные за последние сутки уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты и наземную станцию управления мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Как передает Report , об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети Х.

"За последние 24 часа силы CENTCOM уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты поддерживаемых Ираном хуситов и одну наземную станцию управления в контролируемых хуситами районах Йемена", - говорится в сообщении.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.