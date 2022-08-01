США заявили о желании провести с РФ переговоры об обмене находящихся под стражей

США хотели бы провести с Россией добросовестные переговоры о возможности обмена гражданами, находящимися под стражей.

США хотели бы провести с Россией добросовестные переговоры о возможности обмена гражданами, находящимися под стражей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы (США - прим. ТАСС) выдвинули (России) содержательное предложение. И мы хотим провести на этот счет добросовестные переговоры. Мы хотим гарантировать, что добьемся этого как можно скорее. То, что мы (американские власти – ред.) услышали (в ответ от Москвы), как вам (ранее) заявили мои коллеги, было недобросовестным", - утверждала Жан-Пьер.

Она добавила, что администрация США считает несерьезным ответ правительства России на американские предложения по обмену гражданами, находящимися под стражей. "Было сделано ответное предложение. Мы его не рассматриваем в качестве серьезного ответного предложения", - сказала официальный представитель президента США, комментируя переговоры Москвы и Вашингтона по обмену упомянутыми гражданами.