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    США заявили о ядерном преимуществе России

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Россия имеет весомое преимущество перед США в производстве ядерного оружия. 

    Как передает Report, об этом говорится в проекте ядерной доктрины США, опубликованном The Huffington Post.

    "Россия располагает значительными преимуществами перед США и союзниками в производстве ядерного оружия и нестратегических ядерных силах", - говорится в доктрине.

    Отмечается, что Россия "создает разнообразный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями", что позволяет ей расширить ядерный арсенал, не нарушая договор о СНВ.

    Кроме того, в доктрине говорится, что Россия разрабатывает новые виды оружия, в том числе ракету-перехватчик.

    Ранее сообщалось, что США хотят наращивать ядерный арсенал для сдерживания России.

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