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США заявили о возобновлении в ближайшее время поставки помощи через временный пирс в Газе

США заявили о возобновлении в ближайшее время поставки помощи через временный пирс в Газе Соединенные Штаты в ближайшее время возобновят поставку гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам в секторе Газа через временный пирс, который был отремонтирован после получения повреждений.
Другие страны
8 июня 2024 г. 03:21
США заявили о возобновлении в ближайшее время поставки помощи через временный пирс в Газе

Соединенные Штаты в ближайшее время возобновят поставку гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам в секторе Газа через временный пирс, который был отремонтирован после получения повреждений.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам на брифинге вице-адмирал, заместитель главы Центрального командования ВС США Брэд Купер.

По его словам, американские военнослужащие "действуют с полным осознанием срочности" в вопросе возобновления работы пирса. "Мы хотим как можно быстрее доставлять помощь людям", - подчеркнул Купер.

Он отметил, что за первую неделю своей работы в мае через пирс было доставлено в Газу более 907,1 тыс. тонн гуманитарной помощи. Он ожидает увеличения объема поставок после возобновления работы пирса до 455 тыс. тонн за два дня.

Купер рассказал, что у американских ВС есть "ряд планов" на случай возникновения другой чрезвычайной ситуации. "У нас есть ряд планов на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы адаптироваться к погодным условиям, - подчеркнул вице-адмирал. - До тех пор наша цель - сохранить главное, а именно максимально увеличить объем гуманитарной помощи".

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