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США заявили о совместной ответственности с Китаем за предотвращение конфронтации

США заявили о совместной ответственности с Китаем за предотвращение конфронтации Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил что на Соединенных Штатах и Китае лежит совместная ответственность за предотвращение конфронтации и конфликта между двумя странами.
Другие страны
29 августа 2024 г. 09:50
США заявили о совместной ответственности с Китаем за предотвращение конфронтации

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил что на Соединенных Штатах и Китае лежит совместная ответственность за предотвращение конфронтации и конфликта между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Белый дом.

"Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан встретился 29 августа в Пекине с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся и подчеркнул, что обе страны несут ответственность за предотвращение перерастания конкуренции в конфликт или конфронтацию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обе стороны "признали прогресс" за последние десять месяцев в этой области. Салливан также "отметил важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, приверженность США свободе судоходства в Южно-Китайском море, обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонно-промышленной базы России", информировал Белый дом.

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