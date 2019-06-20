США заявили о разработке новой гиперзвуковой ракеты

Американская компания Raytheon заявила о разработке новой гиперзвуковой ракеты. Как передает Report, об этом сообщает Aviation Week.

Разработчики представили концепт ракеты, оснащенной прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Скорость снаряда ракеты составит около пяти махов.

На сайте компании утверждается, что ракета сможет преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом за 39 минут.

"Это оружие принципиально меняет игру. Ничего подобного еще не существует",— отметили в компании.