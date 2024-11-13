США заявили о планах углублять сотрудничество с Индонезией в сфере безопасности

Соединенные Штаты настроены на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Индонезией, в том числе в сфере безопасности.

Соединенные Штаты настроены на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Индонезией, в том числе в сфере безопасности.

Как передает Report , об этом заявил президент США Джо Байден, принимая в Белом доме своего индонезийского коллегу Прабово Субианто.

Как напомнил глава американской администрации, в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Вашингтоном и Джакартой. "Горжусь тем, что партнерство между нашими странами прочнее, чем когда бы то ни было. И сегодня мы обсудим, как продолжать укреплять это партнерство. Прежде всего, на мой взгляд, за счет продвижения свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов с АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии - прим. - ред.), играющей центральную роль", - подчеркнул Байден. По его словам, США нацелены на "углубление всеобъемлющего стратегического партнерства, включающего сотрудничество в сфере безопасности".

Кроме того, американский лидер выразил мнение, что Индонезия является "критически важным игроком в переходе к чистой энергетике" и борьбе с изменением климата, а также в "строительстве безопасных и устойчивых цепочек поставок".

В свою очередь Прабово Субианто назвал США "великим другом" Индонезии. "Соединенные Штаты поддерживали нас в нашей борьбе за независимость, множество раз помогали нам в сложные моменты. Поэтому я буду напряженно работать над укреплением отношений Индонезии и США", - сказал президент, вступивший в должность 20 октября.