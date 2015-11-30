​США заявили о непричастности к инциденту с российским Су-24

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Вашингтон и Североатлантический альянс не имели никакого отношения к принятому Анкарой решению атаковать российский бомбардировщик Су-24М.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом зявил постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют в ходе телефонного брифинга, состоявшегося во вторник.

"Это было суверенное решение Турции в турецком воздушном пространстве, принятое в соответствии с правилами, действующими в турецких вооруженных силах", - добавил Льют.

Он также отметил, что турецкие военные с начала октября находятся в контакте с НАТО по вопросу нарушений воздушного пространства российскими самолетами.

"В этом плане контакт с Турцией есть. Но что касается конкретно данного инцидента, никакой координации здесь не было", - заявил американский представитель.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что турецкие власти согласовали этот шаг с Вашингтоном.