США заявили о необходимости проведения переговоров между Россией и Украиной

США заявили о необходимости проведения российско-украинских переговоров и надеются на дипломатическое окончание войны.

США заявили о необходимости проведения российско-украинских переговоров и надеются на дипломатическое окончание войны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит.

"Наш президент только что сказал, что эту войну необходимо закончить, достигнув соглашения, но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров: он будет тем, кто установит условия для переговоров", - сказала Смит.