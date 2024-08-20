США заявили о необходимости модернизации ПРО для защиты от гиперзвукового оружия

В США отметили необходимость масштабной модернизации систем противоракетной обороны (ПРО) для противодействия гиперзвуковому оружию.

В США отметили необходимость масштабной модернизации систем противоракетной обороны (ПРО) для противодействия гиперзвуковому оружию.

Как передает Report , об этом заявил глава входящего в структуру Пентагона Агентства по противоракетной обороне США генерал Хит Коллинз на мероприятии, организованном изданием Defense News.

"Угроза крылатых гиперзвуковых ракет получила большое распространение в последние годы. Мы видим это в Украине, а также наблюдаем испытания в других местах по всему миру", - отметил он.

По его словам, основной вызов для американских ПРО представляет не скорость данного оружия, а то, где его запускают, а также его маневренные характеристики.

"Сложность представляет количество и размер этих маневрирующих целей", - подчеркнул Коллинз.

Он отметил, что Пентагону по-прежнему необходимо улучшение системы ПРО для противодействия баллистическим ракетам.

"Но теперь нам нужно начать разработку технологий, способных противостоять этим маневрирующим целям в различных условиях. Необходимо обновление всей цепочки уничтожения таким образом, чтобы она покрывала гиперзвуковые крылатые ракеты", - продолжил Коллинз, пояснив, что речь идет "не только о перехватчиках, а обо всей цепочке выявления, отслеживания и воздействия" на такие вооружения.