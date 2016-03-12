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    США заявили о нарушениях перемирия со стороны правительства Сирии

    Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние с тем, чтобы прекратить эти действия

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что войска правительства Сирии проводят авиаудары по территориям, где находятся мирные жители, что является прямым нарушением режима прекращения огня в Сирии, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

    Он отметил, что Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сирийских властей с тем, чтобы они прекратили эти действия и не нарушали перемирие в Сирии, на соблюдение которого они согласились.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора обсудили углубление координации между Россией и США по военной линии в целях поддержания режима перемирия в Сирии, отмечает Report.

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