США заявили о нанесении ударов по крылатым ракетам хуситов в Йемене

Американские военные нанесли 4 февраля очередную серию ударов по территории Йемена, целями атак стали четыре крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"4 февраля, приблизительно в 05:30 по времени Саны (Столица Йемена), силы CENTCOM в целях самообороны осуществили удар по крылатой ракете хуситов. С 10:30 по времени Саны силы CENTCOM осуществили удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам, каждая из которых была готова к пуску по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении командования, размещенном в X (ранее Twitter).

Напомним, что ранее вооруженные силы США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".