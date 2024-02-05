США заявили о нанесении ударов по крылатым ракетам хуситов в Йемене
США заявили о нанесении ударов по крылатым ракетам хуситов в ЙеменеАмериканские военные нанесли 4 февраля очередную серию ударов по территории Йемена, целями атак стали пять крылатых ракет мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
Американские военные нанесли 4 февраля очередную серию ударов по территории Йемена, целями атак стали четыре крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"4 февраля, приблизительно в 05:30 по времени Саны (Столица Йемена), силы CENTCOM в целях самообороны осуществили удар по крылатой ракете хуситов. С 10:30 по времени Саны силы CENTCOM осуществили удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам, каждая из которых была готова к пуску по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении командования, размещенном в X (ранее Twitter).
Напомним, что ранее вооруженные силы США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".
Feb. 4 Summary of Additional USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen
On Feb. 4, at approximately 5:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against a Houthi a land attack cruise missile.