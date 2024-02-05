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США заявили о нанесении ударов по крылатым ракетам хуситов в Йемене

США заявили о нанесении ударов по крылатым ракетам хуситов в Йемене Американские военные нанесли 4 февраля очередную серию ударов по территории Йемена, целями атак стали пять крылатых ракет мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
Другие страны
5 февраля 2024 г. 07:01
США заявили о нанесении ударов по крылатым ракетам хуситов в Йемене

Американские военные нанесли 4 февраля очередную серию ударов по территории Йемена, целями атак стали четыре крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"4 февраля, приблизительно в 05:30 по времени Саны (Столица Йемена), силы CENTCOM в целях самообороны осуществили удар по крылатой ракете хуситов. С 10:30 по времени Саны силы CENTCOM осуществили удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам, каждая из которых была готова к пуску по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении командования, размещенном в X (ранее Twitter).

Напомним, что ранее вооруженные силы США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".

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