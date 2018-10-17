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    США заявили о намерении выйти из Всемирного почтового союза

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты начинают процесс выхода из Всемирного почтового союза (ВПС) из-за сниженных сборов для небольших посылок из Китая и других стран.

    Как сообщает Report, с таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга в среду.

    Так, стоимость отправки посылки из Пекина в Нью-Йорк намного дешевле, чем между городами США. Кроме того, решение выйти из организации также связано с тем, что в посылках из КНР нередко приходят и наркотики.

    При этом источник в администрации президента отметил, что выход не будет немедленным. Перед этим США заключат новую сделку с ВПС.

    "Наша цель здесь - получить справедливые тарифы, а не обязательно выйти из Всемирного почтового союза", - сказал источник.

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