США заявили о намерении выйти из Всемирного почтового союза

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты начинают процесс выхода из Всемирного почтового союза (ВПС) из-за сниженных сборов для небольших посылок из Китая и других стран.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга в среду.

Так, стоимость отправки посылки из Пекина в Нью-Йорк намного дешевле, чем между городами США. Кроме того, решение выйти из организации также связано с тем, что в посылках из КНР нередко приходят и наркотики.

При этом источник в администрации президента отметил, что выход не будет немедленным. Перед этим США заключат новую сделку с ВПС.

"Наша цель здесь - получить справедливые тарифы, а не обязательно выйти из Всемирного почтового союза", - сказал источник.