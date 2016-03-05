​США заявили о начале операции по освобождению Мосула

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк заявил о начале действий по освобождению иракского города Мосул, сообщает Report со ссылкой на телеканал Alsumaria.

Как уточняет РИА Новости, Макгерк также подчеркнул, что в начале операции были перекрыты пути снабжения террористов между Мосулом и сирийской Раккой.

Кроме того, спецпредставитель США отметил, что план операции хорошо выработан.