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    ​США заявили о начале операции по освобождению Мосула

    В начале операции были перекрыты пути снабжения террористов между Мосулом и сирийской Раккой

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк заявил о начале действий по освобождению иракского города Мосул, сообщает Report со ссылкой на телеканал Alsumaria.

    Как уточняет РИА Новости, Макгерк также подчеркнул, что в начале операции были перекрыты пути снабжения террористов между Мосулом и сирийской Раккой.

    Кроме того, спецпредставитель США отметил, что план операции хорошо выработан.

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