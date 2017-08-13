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    США заявили о ликвидации четырех командиров ИГ в Афганистане

    В результате операции в провинции Кунар был ликвидирован самопровозглашенный эмир провинции от группировки ИГ-Хорасан© Flickr / U.S. Army

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ США заявили, что в результате авиаудара в четверг ликвидированы четыре высокопоставленных члена террористической группировки ИГ в Афганистане.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление американского командования в Кабуле.

    Согласно данным командования, в результате операции в афганской провинции Кунар был ликвидирован, в частности, самопровозглашенный эмир провинции от группировки "ИГ-Хорасан" Абдул Рахман.

    "Ликвидация Абдула Рахмана наносит ещ один удар руководству организации "ИГ-Хорасан", - заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон. По его словам, победа над боевиками ИГ в Афганистане будет одержана в этом году.

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