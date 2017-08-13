США заявили о ликвидации четырех командиров ИГ в Афганистане

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ США заявили, что в результате авиаудара в четверг ликвидированы четыре высокопоставленных члена террористической группировки ИГ в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление американского командования в Кабуле.

Согласно данным командования, в результате операции в афганской провинции Кунар был ликвидирован, в частности, самопровозглашенный эмир провинции от группировки "ИГ-Хорасан" Абдул Рахман.

"Ликвидация Абдула Рахмана наносит ещ один удар руководству организации "ИГ-Хорасан", - заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон. По его словам, победа над боевиками ИГ в Афганистане будет одержана в этом году.