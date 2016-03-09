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    США заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Ирана

    Об этом заявил спикер палаты представителей Пол Райан

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В свете проведения иранским руководством ракетных испытаний, противоречащих резолюциям Совета Безопасности ООН республиканское большинство Конгресса США планирует добиваться введения новых санкций в отношении Ирана, заявил спикер палаты представителей Пол Райан, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

    По его словам, Конгресс будет работать над введением новых санкций в отношении Ирана до тех пор, пока власти страны не примут решение об изменении своего поведения в отношении США и их союзников.

    Отмечается, что представитель Госдепартамента США Джон Кирби также заявил о готовности введения односторонних санкций в отношении Ирана в случае подтверждения достоверности информации о совершении ракетных пусков.

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