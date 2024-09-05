США заявили о готовности увеличить присутствие на Ближнем Востоке

США готовы в случае необходимости сократить или нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке.

США готовы в случае необходимости сократить или нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном переговорам о перемирии в секторе Газа.

"По мере того, как мы трудимся над прекращением огня и освобождением удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников, мы поддерживаем военное присутствие в целях сдерживания", - заявил чиновник. "Это присутствие будет со временем сокращаться или наращиваться, исходя из событий в регионе и других обстоятельств", - отметил он.

По словам чиновника, США с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке стараются "не допустить разрастания конфликта", прибегая в этих целях к "дипломатии и сдерживанию".

"Мы готовы и располагаем возможностями для того, чтобы продолжать то, что мы делаем", - отметил представитель администрации США.