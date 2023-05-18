США заявили о готовности приблизить Сербию к евроатлантическому сообществу

Соединенные Штаты готовы помочь Сербии стать ближе к евроатлантическому сообществу и США, Вашингтон стремится развить более тесные связи с сербским народом.

Соединенные Штаты готовы помочь Сербии стать ближе к евроатлантическому сообществу и США, Вашингтон стремится развить более тесные связи с сербским народом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг советник Госдепартамента Дерек Шолле на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"История наших [отношений] была очень сложной, отношения были непростыми. Тем не менее, в наших интересах помочь Сербии полностью реализовать свой потенциал и стать ближе к евроатлантическому сообществу и к Соединенным Штатам", - сказал он.

В то же время Шолле указал, что европейские устремления Сербии не осуществятся до тех пор, пока Белград и Приштина "не разрешат свои разногласия". В этой связи представитель Госдепа отметил, что США поддерживают диалог между Сербией и непризнанным Косово.