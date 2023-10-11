США заявили о готовности оказать помощь Израилю для освобождения заложников

Администрация Соединенных Штатов готова оказывать консультативную помощь Израилю для освобождения захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС заложников, среди которых есть граждане США.

Администрация Соединенных Штатов готова оказывать консультативную помощь Израилю для освобождения захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС заложников, среди которых есть граждане США.

Как передает Report , об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, Вашингтон "готов оказать консультативную помощь, когда речь идет об освобождении заложников", захваченных ХАМАС. "Разумеется, Израиль обладает весьма серьезным опытом в вопросах освобождения заложников", - отметил Кирби, подчеркнув, что некоторые из пропавших без вести "американцев сейчас находятся в заложниках у ХАМАС".

Представитель СНБ подчеркнул, что "все должны быть готовы" к тому, что число погибших и попавших в заложники американцев "будет продолжать расти".