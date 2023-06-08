США заявили о готовности быстро оказать дополнительную помощь в борьбе с пожарами в Канаде

Президент США Джо Байден поручил подчиненным незамедлительно реагировать на запросы Канады о выделении дополнительной помощи в борьбе с лесными пожарами.

Президент США Джо Байден поручил подчиненным незамедлительно реагировать на запросы Канады о выделении дополнительной помощи в борьбе с лесными пожарами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Сегодня утром миллионы американцев ощущают последствия распространения дыма из-за опустошительных лесных пожаров в Канаде, которые являются еще одним напоминанием о воздействии изменения климата", - отмечается в документе. Байден констатировал, что США ранее направили уже не менее 600 пожарных и других сотрудников, а также технику в Канаду для содействия местным властям. Президент США сообщил, что поручил сотрудникам национального межведомственного центра по борьбе с пожарами "незамедлительно реагировать на запросы Канады относительно дополнительных пожарных и средств для тушения", включая самолеты.

Байден добавил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо предложил "любую дополнительную помощь", в частности при тушении пожаров в районе Квебека, которые, по словам президента США, "в наибольшей степени влияют на американские населенные пункты". По мнению Байдена, речь идет, возможно, о "худшем пожароопасном сезоне в истории Канады, оказавшем огромное влияние на США".

Глава американской администрации также подчеркнул, что поручил подчиненным информировать его о мерах предотвращения перебоев в авиасообщении в стране, связанных с последствиями пожаров.