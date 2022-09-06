США заявили о готовности атаковать Китай при агрессии против Тайваня

США готовы атаковать логистические каналы Китая, если будут начаты агрессивные действия против Тайваня.

США готовы атаковать логистические каналы Китая, если будут начаты агрессивные действия против Тайваня.

Как передает Report на Лента.ру, об этом заявил американский генерал Клинтон Хайнот на конференции в Атлантическом совете.

Соединенные Штаты будут атаковать логистические каналы КНР, чтобы усложнить "агрессивные маневры", направленные против Тайваня, уточнил генерал. Он также понадеялся, что Китай как "потенциальный противник" все-таки "поразмышляет" над этим заявлением.

В заключение, оценивая происходящее в Украине, генерал заявил, что США понимают, насколько важна в любом конфликте логистическая составляющая. "В военном конфликте подобной интенсивности тяжело обеспечивать логистическую поддержку", - сказал Хайнот. Он добавил, что сейчас США располагают всеми средствами для остановки логистики Китая. Американские военные сделают все для ее прекращения, подытожил он.

Напомним, что ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.

На фоне роста напряженности Вооруженные силы Китая с начала августа провели серию учений вдоль своего побережья. Армия КНР также провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова Тайвань.