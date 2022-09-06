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США заявили о готовности атаковать Китай при агрессии против Тайваня

США заявили о готовности атаковать Китай при агрессии против Тайваня США готовы атаковать логистические каналы Китая, если будут начаты агрессивные действия против Тайваня.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 20:05

США готовы атаковать логистические каналы Китая, если будут начаты агрессивные действия против Тайваня.

Как передает Report на Лента.ру, об этом заявил американский генерал Клинтон Хайнот на конференции в Атлантическом совете.

Соединенные Штаты будут атаковать логистические каналы КНР, чтобы усложнить "агрессивные маневры", направленные против Тайваня, уточнил генерал. Он также понадеялся, что Китай как "потенциальный противник" все-таки "поразмышляет" над этим заявлением.

В заключение, оценивая происходящее в Украине, генерал заявил, что США понимают, насколько важна в любом конфликте логистическая составляющая. "В военном конфликте подобной интенсивности тяжело обеспечивать логистическую поддержку", - сказал Хайнот. Он добавил, что сейчас США располагают всеми средствами для остановки логистики Китая. Американские военные сделают все для ее прекращения, подытожил он.

Напомним, что ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.

На фоне роста напряженности Вооруженные силы Китая с начала августа провели серию учений вдоль своего побережья. Армия КНР также провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова Тайвань.

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