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    США заявили о гибели семи главарей ИГИЛ

    Среди ликвидированных ряд высокопоставленных пропагандистов и координаторов террористов в Сирии и Ираке

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Вашингтон заявил о ликвидации семи главарей ИГИЛ.

    Как отмечает Report со ссылкой на Breaking911, среди ликвидированных ряд высокопоставленных пропагандистов и координаторов террористов в Сирии и Ираке.

    По словам представителей Объединенной оперативной группы, уничтожение этих террористов нарушает пропагандистскую деятельность ИГИЛ, а также пути финансирования террористов.

    Сотрудники группы сообщили, что были ликвидированы:

    - Абу Сулейман аль-Ирак, который обеспечивал надзор за производством пропаганды ИГИЛ.

    - Бассам аль-Джейфус, который занимался финансированием террористических атак ИГИЛ.

    - Раяан Мешал, глава официального пропагандистского издания ИГИЛ.

    - Абу-Хаттаб аль-Рави, медиа-представитель ИГИЛ.

    - Абу-Сайф аль-Исави, медиа-представитель ИГИЛ.

    - Абу Али аль-Джануби, старший медиа-директор ИГИЛ.

    - Ибрагим аль-Ансари, представитель пропаганды ИГИЛ.

    Смерти данных террористов наносят удар по возможностям ИГИЛ в вопросах планирования и проведения атак на гражданские объекты как на Ближнем Востоке, так и в странах Запада.

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