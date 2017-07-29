США заявили о гибели семи главарей ИГИЛ

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Вашингтон заявил о ликвидации семи главарей ИГИЛ.
Как отмечает Report со ссылкой на Breaking911, среди ликвидированных ряд высокопоставленных пропагандистов и координаторов террористов в Сирии и Ираке.
По словам представителей Объединенной оперативной группы, уничтожение этих террористов нарушает пропагандистскую деятельность ИГИЛ, а также пути финансирования террористов.
Сотрудники группы сообщили, что были ликвидированы:
- Абу Сулейман аль-Ирак, который обеспечивал надзор за производством пропаганды ИГИЛ.
- Бассам аль-Джейфус, который занимался финансированием террористических атак ИГИЛ.
- Раяан Мешал, глава официального пропагандистского издания ИГИЛ.
- Абу-Хаттаб аль-Рави, медиа-представитель ИГИЛ.
- Абу-Сайф аль-Исави, медиа-представитель ИГИЛ.
- Абу Али аль-Джануби, старший медиа-директор ИГИЛ.
- Ибрагим аль-Ансари, представитель пропаганды ИГИЛ.
Смерти данных террористов наносят удар по возможностям ИГИЛ в вопросах планирования и проведения атак на гражданские объекты как на Ближнем Востоке, так и в странах Запада.
News DepartmentАвтор новости
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