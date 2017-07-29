США заявили о гибели семи главарей ИГИЛ

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Вашингтон заявил о ликвидации семи главарей ИГИЛ.

Как отмечает Report со ссылкой на Breaking911, среди ликвидированных ряд высокопоставленных пропагандистов и координаторов террористов в Сирии и Ираке.

По словам представителей Объединенной оперативной группы, уничтожение этих террористов нарушает пропагандистскую деятельность ИГИЛ, а также пути финансирования террористов.

Сотрудники группы сообщили, что были ликвидированы:

- Абу Сулейман аль-Ирак, который обеспечивал надзор за производством пропаганды ИГИЛ.

- Бассам аль-Джейфус, который занимался финансированием террористических атак ИГИЛ.

- Раяан Мешал, глава официального пропагандистского издания ИГИЛ.

- Абу-Хаттаб аль-Рави, медиа-представитель ИГИЛ.

- Абу-Сайф аль-Исави, медиа-представитель ИГИЛ.

- Абу Али аль-Джануби, старший медиа-директор ИГИЛ.

- Ибрагим аль-Ансари, представитель пропаганды ИГИЛ.

Смерти данных террористов наносят удар по возможностям ИГИЛ в вопросах планирования и проведения атак на гражданские объекты как на Ближнем Востоке, так и в странах Запада.