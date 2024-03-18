США заявили, что ракетные пуски КНДР подрывают безопасность в регионе

Соединенные Штаты осудили пуски баллистических ракет КНДР, которые были осуществлены во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Республику Корея.
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"Нынешние пуски, как и пуски баллистических ракет за последние годы, являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - отметил дипломат, подчеркнув, что пуски угрожают соседям КНДР и "подрывают региональную безопасность".
"Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу и призываем Северную Корею к диалогу", - добавил он. По словам представителя внешнеполитического ведомства, приверженность США "обороне Японии и Южной Кореи остается непоколебимой".