США заявили, что ракетные пуски КНДР подрывают безопасность в регионе

Соединенные Штаты осудили пуски баллистических ракет КНДР, которые были осуществлены во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Республику Корея.

Соединенные Штаты осудили пуски баллистических ракет КНДР, которые были осуществлены во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Республику Корея.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам представитель американского Госдепартамента.

"Нынешние пуски, как и пуски баллистических ракет за последние годы, являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - отметил дипломат, подчеркнув, что пуски угрожают соседям КНДР и "подрывают региональную безопасность".

"Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу и призываем Северную Корею к диалогу", - добавил он. По словам представителя внешнеполитического ведомства, приверженность США "обороне Японии и Южной Кореи остается непоколебимой".