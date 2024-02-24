США заявили, что попытаются осложнить РФ добычу энергоносителей

Соединенные Штаты намерены сконцентрировать в среднесрочной перспективе внимание на попытках осложнить России добычу углеводородного топлива.

Соединенные Штаты намерены сконцентрировать в среднесрочной перспективе внимание на попытках осложнить России добычу углеводородного топлива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"С моей точки зрения, самое важное, что мы также можем делать, - это фокусироваться на нашей среднесрочной стратегии, заключающейся в том, чтобы осложнить России добычу энергоносителей. На этом мы сейчас концентрируем внимание <...>", - заявил американский чиновник, выступая в неправительственном Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Я все больше концентрирую внимание на рассмотрении вопроса о том, что мы можем предпринять, чтобы лишить их [россиян] способности добывать [углеводородное топливо] в среднесрочной перспективе", - отметил Адейемо. При этом он подтвердил, что "в ближайшей перспективе" США концентрируют внимание на том, чтобы добиваться "сокращения доходов" России от экспорта нефти и газа за счет применения санкций и иных ограничительных мер.