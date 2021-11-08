США заявили, что не будут направлять помощь Афганистану через талибов

Американские власти на данный момент намерены продолжать предоставлять гуманитарную помощь жителям Афганистана через международные и неправительственные организации, а не напрямую через нынешнее правительство радикального движения "Талибан".

Американские власти на данный момент намерены продолжать предоставлять гуманитарную помощь жителям Афганистана через международные и неправительственные организации, а не напрямую через нынешнее правительство радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

"На данный момент США - крупнейший донор гуманитарной помощи Афганистану. Только в этому году мы предоставили почти полмиллиарда долларов финансирования через международные и неправительственные организации. Мы пока не в том положении, чтобы предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана, руководство в лице "Талибана"... Пока мы не увидим значительного улучшения подхода ко всему - от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы регулярно с ними обсуждаем, - наше внимание по-прежнему будет сосредоточено на предоставлении финансирования… через международные и неправительственные организации", - сказал он.

"Мы считаем это лучшим способом действительно помочь жителям Афганистана, не создавая обстоятельств, при которых часть этих средств может быть использована для целей, представляющих проблему для интересов национальной безопасности США", - пояснил Салливан.