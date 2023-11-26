США заявили, что их эсминец не нарушал международного права в ЮКМ

ВМС США утверждают, что американский ракетный эсминец USS Hopper действовал в соответствии с международным правом у архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море (ЮКМ).

ВМС США утверждают, что американский ракетный эсминец USS Hopper действовал в соответствии с международным правом у архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Седьмого флота ВМС США.

"25 ноября USS Hopper в соответствии с международным правом отстаивал права судоходства и свободы в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов", - говорится в документе.

Из него следует, что позднее корабль "покинул зону чрезмерных притязаний и продолжил операции в Южно-Китайском море".

"Действия экипажа эсминца были направлены на поддержание прав и свобод, а также законного пользования морем посредством оспаривания ограничений на мирный проход кораблей, введенных Китайской Народной Республикой, Тайванем и Вьетнамом. Незаконные и масштабные притязания в Южно-Китайском море представляют серьезную угрозу свободе мореплавания, в том числе свободе судоходства и пролета, свободной торговле и беспрепятственной коммерции, а также свободе экономических возможностей для прибрежных стран Южно-Китайского моря", - добавила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) предприняли предупредительные действия в отношении ракетного эсминца USS Hopper ВМС США, незаконно вторгшегося в территориальные воды КНР в районе архипелага Сиша.