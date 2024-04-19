США заявили, что хотят создать широкую экономическую коалицию для воздействия на КНР

Соединенные Штаты пытаются сформировать как можно более широкую коалицию для воздействия на Китай, добиваясь изменения ряда аспектов экономической политики Пекина.

Соединенные Штаты пытаются сформировать как можно более широкую коалицию для воздействия на Китай, добиваясь изменения ряда аспектов экономической политики Пекина.

Как передает Report, об этом заявил бывший заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, курирующий вопросы мировой экономики.

"Нам потребуется как можно более широкая коалиция. Необходимость формирования широкой коалиции нигде не является более ясной, чем в случае с Китаем", - сказал представитель Белого дома, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований с программной речью, посвященной, в частности, вопросам устойчивого экономического развития.

При этом Сингх утверждал, что в КНР имеются избыточные производственные мощности, эксплуатация которых угрожает общемировому рынку. "В более фундаментальном плане траектория производства в Китае теперь угрожает наводнить рынки в значительно большей степени, чем глобальный спрос реалистично способен поглотить, подрывая жизнеспособность наших собственных инвестиций в диверсифицированные цепочки поставок, усиливая зависимость мира от единственного поставщика и увеличивая потенциал применения экономического принуждения", - считает советник американского лидера.

Кроме того, он подчеркнул, что США в том числе готовы разрывать сложившиеся эффективные цепочки поставок в целях нейтрализации возможных рисков для себя. "Ясно, что нам необходимо уйти от глобальных цепочек поставок, сконцентрированных на эффективности, к договоренностям, при которых больше внимания уделяется устойчивости к потрясениям - экономическим, геополитическим, климатическим, в сфере здравоохранения и других областях", - полагает Сингх.

Наконец, он призвал изменить процедуры Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, чтобы предоставляемые этими организациями средства не направлялись странами - получателями на погашение долговых обязательств перед другими кредиторами. "Если Китай или любой другой кредитор отказывается выполнять эти нормы своевременным образом, то МВФ следует сделать для Африки южнее Сахары и другим обремененным долгами странам то же самое, что он сделал для Украины в 2015 году: предоставлять заемные средства государствам с непогашенной своевременно задолженностью перед официальным несогласным кредитором с оговоркой, предотвращающей использование такого финансирования или облегчения долгового бремени для обслуживания претензий упорствующих кредиторов", - считает представитель Белого дома.