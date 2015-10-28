США заявили, что длительной военной операции в Ираке и Сирии не будет

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Власти США не собираются проводить затяжную военную операцию против террористов в Ираке и Сирии, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Эрик Шульц, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы не собираемся устраивать продолжительную операцию", — заверил он журналистов. Шульц напомнил, что президент США Барак Обама "уже неоднократно говорил об этом".

В свою очередь, министр обороны США Эштон Картер в ходе слушаний в американском сенате в тот же день заверил законодателей в готовности Вашингтона поддерживать сирийскую оппозицию, которая воюет с боевиками "Исламского государства". Он также подчеркнул, что США не намерены менять свой курс в Сирии. Наряду с этим, министр подчеркнул вероятность усиления воздушных ударов по позициям экстремистов.