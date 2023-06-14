США заявили, что борются с разведывательной и военной деятельностью КНР за рубежом

Соединенные Штаты противостоят усилиям Китая, связанным с его разведывательной и военной деятельностью за рубежом.

Соединенные Штаты противостоят усилиям Китая, связанным с его разведывательной и военной деятельностью за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящему визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

По версии советника американского лидера, Пекин предпринимает попытки "расширить операции по сбору разведывательной информации" за рубежом, создавать в других странах свои новые "военные объекты", а также комплексы, связанные с космической программой КНР. "И мы боремся с этими усилиями в общемировом масштабе, во многих точках, включая Латинскую Америку. Вдаваться во все подробности не стану, скажу просто, что, по мнению наших аналитиков, во многих точках мы создали препятствия амбициям китайской стороны, замедлили темпы их реализации или даже остановили их", - отметил Кэмпбелл.