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США завершают операцию против ИГИЛ в Ираке

США завершают операцию против ИГИЛ в Ираке США через год завершат международную операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки ИГИЛ на территории Ирака, детали решения прорабатываются, но речь не идет о выводе американских войск из страны.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 03:55
США завершают операцию против ИГИЛ в Ираке

США через год завершат международную операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки ИГИЛ на территории Ирака, детали решения прорабатываются, но речь не идет о выводе американских войск из страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам на спецбрифинге представительница вашингтонской администрации высокого ранга.

По ее словам, "Соединенные Штаты и Ирак устанавливают сроки перехода военной миссии к устойчивым двусторонним отношениям в области безопасности".

"Мы работаем с Ираком и нашими партнерами по антитеррористической коалиции, чтобы определить, как будет выглядеть этот переход и когда он произойдет. Эти обсуждения будут продолжаться и после сегодняшнего объявления, чтобы определить переходный период и будущее двусторонних американо-иракских отношений в области безопасности. Итак, сегодня мы объявляем, что Соединенные Штаты и Ирак приняли решение о двухэтапном переходном плане для операции "Непоколебимая решимость" в Ираке", - отметила чиновница.

На первом этапе, продолжила она, США прекратят операцию на иракской территории и "завершат присутствие коалиционных сил в определенных районах в Ираке по взаимному согласию".

"Переходный период в Ираке начнется в сентябре этого года и продлится один год, завершившись в конце сентября 2025 года. США и Ирак признают, что ИГИЛ в Сирии остается значительной угрозой для региона, и обязуются продолжать работу по обеспечению окончательного поражения организации. В связи с этим на втором этапе с целью предотвращения возрождения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии США и правительство Ирака достигли понимания, позволяющего коалиции продолжать поддерживать операции по борьбе с ИГИЛ в Сирии из Ирака на протяжении всего второго этапа переходного периода", - добавила представительница исполнительной власти.

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