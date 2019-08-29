Власти США затруднили процесс получения гражданства для детей иностранцев, которые оказались каким-либо образом связанными с военными или административными объектами США заграницей, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Соответствующее распоряжение обнародовала Служба гражданства и иммиграции США - отныне процесс получения гражданства не будет автоматическим.

Издание The Hill отмечает,что поначалу возникла неразбериха с толкованием новых положений, поскольку сложилось впечатление, будто речь шла о детях, которые родились в семьях американских военнослужащих и сотрудников администрации, несущих службу за рубежом.

В итоге Служба гражданства и иммиграции США обнародовала уточнение: так, в действительности речь шла о детях неграждан США, усыновленных американскими военными и гражданскими служащими; о детях неграждан США - военных и гражданских служащих, которые получили американское гражданство уже после рождения ребенка; а также те дети граждан США, чьи условия пребывания за рубежом не позволяют им автоматически стать гражданами США.

"Данные изменения в политике не касаются граждан США по рождению. Это касается только детей, которые родились за пределами США и которые не были американскими гражданами. Это не влияет на гражданства по праву рождения", - цитирует газета слова и.о. директора Службы Кена Кучинелли.

Он уточнил, что данные изменения в политике не отказывают в гражданстве детям сотрудников администрации США или членам семей военных, родившимся за рубежом.