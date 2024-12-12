США запустят спутники наблюдения за объектами на орбите Земли в 2026 году

Соединенные Штаты планируют в 2026 году ввести в эксплуатацию спутниковую группировку системы Silent Barker по наблюдению за объектами на орбите Земли, сообщил глава американских Космических сил генерал Стивен Уайтинг, которого цитирует издание Defense Ne

Соединенные Штаты планируют в 2026 году ввести в эксплуатацию спутниковую группировку системы Silent Barker по наблюдению за объектами на орбите Земли.

Как передает Report со ссылкой на издание Defense News, об этом сообщил глава американских Космических сил генерал Стивен Уайтинг в ходе выступления на конгрессе Ассоциации Космических сил США в Орландо, штат Флорида.

Он указал, что первые такие аппараты, запущенные еще в сентябре 2023 года, пока проходят испытания. В Космических силах не назвали точное количество запущенных спутников, но отметили, что их не менее двух, пишет издание.

По словам Уайтинга, Космические силы и Национальное разведывательное управление США планируют в начале 2025 года ввести в спутники в пробную эксплуатацию.

"Как только они пройдут испытания и проверку, информация с них начнет поступать в наши оперативные базы данных", - сказал Уайтинг.

После этого начнется запуск новых аппаратов для развертывания орбитальной группировки на геосинхронной орбите высотой 35,4 тыс. км над Землей.