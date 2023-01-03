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США запустят созданный украинскими учеными наноспутник

США запустят созданный украинскими учеными наноспутник США сегодня проведут запуск наноспутника PolyITAN-HP-30, который был создан украинскими учеными к 30-летию независимости Украины.
Другие страны
3 января 2023 г. 00:32
США запустят созданный украинскими учеными наноспутник

США сегодня проведут запуск наноспутника PolyITAN-HP-30, который был создан украинскими учеными к 30-летию независимости Украины.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве отмечают, что запуск пройдет с мыса Канаверал при помощи ракеты-носителя Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX.

Отмечается, что спутник создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" за бюджетные средства.

После выведения на орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) разных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

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