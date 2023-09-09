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США запустят на орбиту разведывательный спутник NROL-107

США запустят на орбиту разведывательный спутник NROL-107 Ракета тяжелого класса Atlas V сегодня стартует на орбиту со спутником NROL-107 в интересах Национального управления военно-космической разведки и Космических сил США.
Другие страны
9 сентября 2023 г. 08:28
США запустят на орбиту разведывательный спутник NROL-107

Ракета тяжелого класса Atlas V сегодня стартует на орбиту со спутником NROL-107 в интересах Национального управления военно-космической разведки и Космических сил США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты с разведывательным спутником планируется осуществить с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:51 по времени Восточного побережья США (в 16:51 по бакинскому времени).

Спутник массой до девяти тонн будет выведен на геосинхронную орбиту высотой более 41 тыс. км. Детальные сведения о предназначении спутника строго засекречены за исключением того, что его работа будет сосредоточена на разведке космической ситуации, позволит обнаруживать и отслеживать объекты на орбите Земли.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

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